"Tarım arazileri kimyasal madde dökülen nehirden sulanıyor" iddiası

09 Nisan 2021 Cuma, 16:56

Kayışoğlu, çayı yerinde inceledikten sonra yurttaşların buradaki suya ilişkin sorunlarını dinledi. Yaşlı bir yurttaş, eskiden eylül ayında Nilüfer Çayı’nın suyunun içildiğini belirterek, “30 sene önce bu” dedi. Yurttaş fabrikalar nedeniyle çayın kirlendiğini vurguladı. Başka bir köylü de çaya dökülen kimyasal maddeleri hatırlatarak, “Bütün tarlalarda, domates, biber, karpuz hepsi onun suyundan sulandığı için düşünün kanserojen maddeleri” dedi.

Kayışoğlu çiftçinin sorunları da dinledi. Yaşlı bir çiftçi eskiden hayvanı olmayan kişi yokken şimdi tahmini 10 kişinin kaldığını belirterek, kendilerinin desteklenmediğini sözlerine ekledi.

Kayışoğlu, daha önce de Nilüfer Çayı’nı gözlemlemişti. Ekim 2020’de çaydaki kimyasal maddeler nedeniyle hem pis kokular yayılıyord hem de sudaki fokurdamalar görülüyordu.