"Tarım arazileri kimyasal madde dökülen nehirden sulanıyor" iddiası
CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, seçim bölgesi Bursa’da yurttaşların derdini dinledi. Kayışoğlu, daha önce kimyasal maddelerin akıtılmasıyla gündeme gelen Mudanya ilçesinde Uludağ’dan gelen ve 50 köyün tarlalarını sulayan Nilüfer Çayı’nın taşması sonucu yetiştiricinin zarara uğradığını anlattı.
Kayışoğlu, çayı yerinde inceledikten sonra yurttaşların buradaki suya ilişkin sorunlarını dinledi. Yaşlı bir yurttaş, eskiden eylül ayında Nilüfer Çayı’nın suyunun içildiğini belirterek, “30 sene önce bu” dedi. Yurttaş fabrikalar nedeniyle çayın kirlendiğini vurguladı. Başka bir köylü de çaya dökülen kimyasal maddeleri hatırlatarak, “Bütün tarlalarda, domates, biber, karpuz hepsi onun suyundan sulandığı için düşünün kanserojen maddeleri” dedi.
Kayışoğlu çiftçinin sorunları da dinledi. Yaşlı bir çiftçi eskiden hayvanı olmayan kişi yokken şimdi tahmini 10 kişinin kaldığını belirterek, kendilerinin desteklenmediğini sözlerine ekledi.
Kayışoğlu, daha önce de Nilüfer Çayı’nı gözlemlemişti. Ekim 2020’de çaydaki kimyasal maddeler nedeniyle hem pis kokular yayılıyord hem de sudaki fokurdamalar görülüyordu.
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