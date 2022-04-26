Gazeteci Haskoloğlu'nun gelen talimatla videosu çekildi... Pehlivan: Kim istedi o video çekimini?

26 Nisan 2022 Salı, 17:03

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, 12 Nisan'da sosyal medya üzerinden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'a ait olduğu iddia edilen kimlik kartlarını paylaşmıştı. Haberinde veriler sızdırılıyor diyen Haskoloğlu, kişisel bilgileri kapatıp yalnızca kamuoyuyla bilgi paylaşımı yaptığını düşünmesine rağmen İçişleri Bakanlığı'nın şikayeti üzerine gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Haskoloğlu'nu cezaevinde ziyaret eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Halk TV'de katıldığı programda ilk defa açıklıyorum diyerek, "Haskoloğlu'nun cezaevine giriş videosunun gelen talimat sonrası polis memurları tarafından çekildiğini" söyledi. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan, bugünkü köşesinde Özel'in bu açıklamalarına da yer vererek "Kim istedi o video çekimini" başlığıyla bir yazı kaleme aldı. Pehlivan'ın bugünkü yazısındaki ifadeler şu şekilde:

PEHLİVAN: KİM İSTEDİ O VİDEO ÇEKİMİNİ

"Gazeteci İbrahim Haskoloğlu bu skandalı duyurduğu için tutuklandı. Kendi deyimiyle 'önlem alması için devlete yardım etmek' istemişti ancak kapısını çaldığı devlet onu cezalandırdı. Şimdi yatarı olmayan bir suçlamayla hapiste.

Meğer, Haskaloğlu kendisini cezaevinde ziyaret eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e akıl almaz bir olayı da anlatmış. Özgür Özel de ilk kez Halk TV’deki 'Açıkça' programında özetleyerek aktardı:

'Haskoloğlu şöyle bir şey anlattı bana... Tam cezaevi binasına girerken polislerden birinin telefonu çaldı. ‘Bunun cezaevi binasına girişinde videosunu çekin’ demişler. Polis arkadaşımız demiş ki, ‘Cezaevinde video mu olur, kim istiyor bunu?’ Israr etmiş karşı taraf. ‘Vallahi cezaevine sorun, olmaz, yaptırmazlar’ demiş polis.

Bir daha aramışlar, bu kez daha uzun konuşmuşlar, ‘peki’ demiş. Hatta şöyle olmuş... Haskaloğlu cezaevi binasına girerken videosunu çekmişler. ‘Olmadı, güzel çıkmadı’ demişler ve bir daha sokmuşlar. Bu kanunsuz bir emirse, İçişleri Bakanlığı’nın müfettişleri bu emri vereni araştırsın. Bir konuya da dikkat çekmek isterim, Adalet Bakanlığı’nın zaten orada kameraları var. Devlet bu bilgiyi istiyor olsa, elinde var zaten giriş kaydı. İçişleri Bakanlığı bunu talep etse usulüne uygun, alabilir. Yani devletin zaten elinde olan bir kayıt var. Devletin içinde olan birileri alternatif kayıt istiyor. İçişleri Bakanlığı hemen soruşturma başlatmalı, oradaki o polislere kanunsuz emri veren kim?'

İçişleri Bakanlığı düzenli olarak şu SMS’i atar herkese: 'Sizi polis, asker veya savcıyım diyerek arayıp, hesap ya da kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçti gibi sözlerle sizden para veya banka hesap bilgilerinizi isteyen dolandırıcılara itibar etmeyiniz. Çünkü devlet para ve hesap numarası istemez.”