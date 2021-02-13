Abone Ol google-news

Gazeteci Murat İde, kızı Zeynep ile düeti beğeni topladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in basın danışmanı, gazeteci Murat İde, kızı Zeynep ile birlikte şarkı söyledi. Baba kızın ortak performansı sosyal medyada büyük beğeni topladı. Murat İde o anları “Baba-kız akşam keyfimiz…” diyerek paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
13 Şubat 2021 Cumartesi, 16:44

Murat İde ve kızı Zeynep İde, Hüsnü Arkan’ın 2010 yılında çıkardığı “Hoş geldin” isimli eseri birlikte seslendirdiler.

Görüntüleri  Murat İde, Twitter'dan paylaştı. Baba kızın ortak performansı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

En Çok Okunan Haberler

Video Haberler