Gazeteci Murat İde, kızı Zeynep ile düeti beğeni topladı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in basın danışmanı, gazeteci Murat İde, kızı Zeynep ile birlikte şarkı söyledi. Baba kızın ortak performansı sosyal medyada büyük beğeni topladı. Murat İde o anları “Baba-kız akşam keyfimiz…” diyerek paylaştı.
Murat İde ve kızı Zeynep İde, Hüsnü Arkan’ın 2010 yılında çıkardığı “Hoş geldin” isimli eseri birlikte seslendirdiler.
Görüntüleri Murat İde, Twitter'dan paylaştı. Baba kızın ortak performansı sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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