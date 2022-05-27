Gaziantep’te Emniyet'e saldırmak isteyen canlı bomba vurulmuştu: Ayrıntılar ortaya çıktı

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Gaziantep’te Emniyet Müdürlüğü'nün önüne gelerek, 'üzerimde bomba var' diyen şahıs polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilmişti. Ümit K.'nin iki kez psikolojik tedavi gördüğü ifade edildi.

DHA
27 Mayıs 2022 Cuma, 12:46

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nün giriş kapısı önüne dün saat 17.10'da gelen Ümit Koçyiğit, elindeki siyah bir poşeti yere bırakıp tekbir getirmeye başladı. Başında bere, üzerinde kaban bulunan ve kıyafetinden sarkan kablolar ile kendisine canlı bomba görüntüsü veren şüpheliyi fark eden polisler, beton bariyerleri kendilerine siper ederek 'yere yat' uyarısı yaptı. Uyarıyı dinlemeyen ve giriş kapısına doğru yönelen şüpheliye bağıran polisler daha sonra havaya birkaç el uyarı ateşi açtı. Uyarı ateşine de uymayan şüpheli daha sonra polisler tarafından ayaklarına doğru ateş açılarak vuruldu. Yaralanan şüpheli, emniyet müdürlüğü önündeki kaldırıma düştü.

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