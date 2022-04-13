Gaziantep'te kazalar kamerada
Gaziantep'te son günlerde meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.
İl Emniyet Müdürlüğü, kentin farklı noktalarına kurulan KGYS kameralarına yansıyan kaza görüntülerini paylaştı. Genellikle sürücü hatalarından kaynaklandığı görülen kaza görüntülerinde, araca çarpan motosikletten savrularak yaralananlar ile zincirleme kazada araçların birbirine çarpması yer alıyor. İl Emniyet Müdürlüğü, "Trafikte ölüm ve yaşam arasındaki ince çizgiyi trafik kuralları belirler. Kurallara uy, yaşamı koru" notuyla paylaştığı görüntülerle trafikte dikkatli olunması yönünde çağrı yaptı.
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