Halk Tv ekranı böyle karardı

28 Eylül 2020 Pazartesi, 09:03

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından Halk TV'ye verilen 5 günlük ekran karartma cezası başladı. Halk TV, 2 Ekim Cuma gününü 3 Ekim Cumartesi gününe bağlayan gece 00.00’da tekrar yayına başlayacak.

RTÜK tarafından Halk TV verilen 5 günlük ekran karartma cezasını uygulandı. Özel bir yayınla "5 günlük araya gidiyoruz. Cumayı cumartesiye bağlayan gece tekrar yayındayız" diyerek veda edildi.

Öte yandan özel yayına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, TİP Genel Başkanı Erkan Baş gibi siyasiler de katılarak destek mesajı verdiler.

NE OLMUŞTU?

RTÜK tarafından Halk TV’ye verilen 5 gün yayın durdurma kararı yargıya taşınmıştı. Mahkeme, Halk TV’nin yürütmeyi durdurmaya yönelik yaptığı itirazı kabul etmedi. Bu nedenle Halk TV, 27 Eylül Pazar gecesi karartıldı.