Gelecek Partisi'nden Berat Albayrak videosu: Damat varken başımıza düşen taşlar
Gelecek Partisi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Damat kadar taş düşsün başınıza’ sözlerinin ardından Albayrak döneminde Türkiye ekonomisine verilen zararın anlatıldığı bir video paylaştı.
Erdoğan, Merkez Bankası rezervleri tartışmasına “Kaybolan bir şey yok" diyerek cevap verdi. Muhalefetin, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak’a yönelik eleştirilerine ise "Damat kadar taş düşsün başınıza" diyerek tepki gösterdi.
Erdoğan’ın çıkışının ardından Gelecek Partisi’nin resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan videoda Albayrak döneminde Türkiye’nin ekonomisine verilen zarar verilerle anlatıldı.
Partinin hesabından yapılan paylaşımda, şu bilgiler yer aldı:
Damat varken başımıza düşen taşlar;
* Milli Gelirde %19 düşüş
* İşsizlikte %56 artış
* Enflasyonda %36 artış
* Türk Lirası karşısında %87 değer kazanan Dolar ve Euro
* Dış Borçta %33 artış
* Merkez Bankası
* Rezervlerinde 128 Milyar Dolar Erime
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