Gelecek Partisi'nden Berat Albayrak videosu: Damat varken başımıza düşen taşlar

12 Mart 2021 Cuma, 11:27

Erdoğan, Merkez Bankası rezervleri tartışmasına “Kaybolan bir şey yok" diyerek cevap verdi. Muhalefetin, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak’a yönelik eleştirilerine ise "Damat kadar taş düşsün başınıza" diyerek tepki gösterdi.

Erdoğan’ın çıkışının ardından Gelecek Partisi’nin resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan videoda Albayrak döneminde Türkiye’nin ekonomisine verilen zarar verilerle anlatıldı.

Partinin hesabından yapılan paylaşımda, şu bilgiler yer aldı:

Damat varken başımıza düşen taşlar;

* Milli Gelirde %19 düşüş

* İşsizlikte %56 artış

* Enflasyonda %36 artış

* Türk Lirası karşısında %87 değer kazanan Dolar ve Euro

* Dış Borçta %33 artış

* Merkez Bankası

* Rezervlerinde 128 Milyar Dolar Erime