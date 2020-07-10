Gelecek Partisi'nden çok sert çıkış: Terör örgütüne dönüştü, deşifre edeceğiz!

10 Temmuz 2020 Cuma, 14:55

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Tele1’de Evren Özalkuş ve Merdan Yanardağ'ın konuğu olmuştu. Davutoğlu, Selim Temurci'nin 'Pelikan' grubuna yaptığı bir eleştiri nedeniyle ifadeye çağrıldığını açıklamıştı. Pelikan için "cunta" benzetmesi yapan Davutoğlu, "15 Temmuz'da nasıl direnmişsek bu çeteye de böyle direniriz" demişti.

TEMURCİ: "PELİKAN DENEN ALÇAK YAPI"

"Pelikan" açıklamaları sebebiyle ifade veren ve 15 Temmuz FETÖ’nün darbe girişimi sırasında AKP İstanbul İl Başkanı olan Selim Temurci, ifade sonrası yaptığı açıklamada, "2010 referandumunda da FETÖ’nün samimi olmadığını kendi partim içinde cesaretle söylemiş biriyim. Bugün de Pelikan denen alçak yapıyı deşifre ediyorum” dedi.

Türkiye’de bir Pelikan gerçeği olduğunu söyleyen Temurci, "Türkiye’de bir Pelikan gerçeği var. Pelikan çetesi var. Bana deniyor ki suçlamada ‘Pelikan diye bir şey yok, bunu sen uyduruyorsun” diye belirtti.

PELİKAN GRUBU NEDİR?

Kamuoyunun ilk olarak 1 Mayıs 2016'da adını duyduğu Pelikan grubu, o dönem Başbakan olan Ahmet Davutoğlu'nu sert bir şekilde eleştiren Pelikan Bildirisi yayımlamıştı. "Pelikan Darbesi" olarak anılan sürecin sonu, bildirinin yayımlanmasından günler sonra Davutoğlu'nun istifasına kadar gitmişti. AKP içinde ayrı bir grup oluşturan Pelikancılar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’a verdikleri destekle biliniyor.