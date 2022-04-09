Gerekçeli karar açıklandı: Esra Ersoy'un '18'den büyük gösteriyordu' dediği çocuğun kemik yaşı 14 çıktı

09 Nisan 2022 Cumartesi, 12:29

Kamuoyunda ‘Ciciş Kardeşler’ olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Esra Ersoy hakkında, 22 Ağustos 2021’de o dönem 13 yaşında olan D.S.B. adlı çocuğa istismarda bulunduğu gerekçesiyle Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 10 Mart'ta yapılan duruşmada Ersoy, 'cinsel istismar' suçundan 8 yıl, 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı ve yakalama kararı çıkarıldı.

Gözaltına alınan Ersoy, tutuklandı ve Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.





