Gerekçeli karar açıklandı: Esra Ersoy'un '18'den büyük gösteriyordu' dediği çocuğun kemik yaşı 14 çıktı

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'Ciciş' kardeşlerden Esra Ersoy'un (40), 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davanın gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, Ersoy'un, '18 yaşından büyük gösteriyordu' ifadesiyle ilgili düzenlenen raporda, D.S.B.'nin kemik yaşının 14 olarak tespit edildiği belirtildi. Kararda, D.S.B. ve ailesinin sanık Ersoy'a suç atmasını gerektirecek bir nedenin bulunmadığı da vurgulandı.

cumhuriyet.com.tr
09 Nisan 2022 Cumartesi, 12:29

Kamuoyunda ‘Ciciş Kardeşler’ olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Esra Ersoy hakkında, 22 Ağustos 2021’de o dönem 13 yaşında olan D.S.B. adlı çocuğa istismarda bulunduğu gerekçesiyle Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 10 Mart'ta yapılan duruşmada Ersoy, 'cinsel istismar' suçundan 8 yıl, 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı ve yakalama kararı çıkarıldı.

Gözaltına alınan Ersoy, tutuklandı ve Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.


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