"Geri dönüşüm tesislerinde bilerek yangın çıkartıyorlar"

21 Nisan 2022 Perşembe, 18:46

CHP'li Murat Bakan geçtiğimiz günlerde Bakan Kurum'un yanıtlaması talebiyle “Türkiye’ye 2021 yılında ne kadar plastik atık ithal edilmiştir? Aylara ve ülkelere göre dağılımı nedir? Önergeyi yanıtlayacağınız tarih itibarıyla Türkiye’ye 2022 yılında ne kadar plasik atık ithal edilmiştir? Aylara ve ülkelere göre dağılımı nedir?” sorularını yöneltti. Bakan Kurum ise yalnızca 2020-2021 yıllarına ait çöp ithalat verilerini paylaştı.

Konunun üzerine Cumhuriyet TV' nin ulaştığı CHP'li Bakan atık ithalatlarının gümrük limanlarında denetlenmediği ve artık bir ticaret haline geldiğini belirterek, "Uluslararası bir sözleşme var; Basel Sözleşmesi... Türkiye de bu sözleşmeye taraftır. Tehlikeli atıkların ticaretine yarayan bu sözleşmeye uyulmuyor. Sözleşmeye göre, geri dönüştürülemeyen plastik atıkların ithalatı yasak ama bu artık suç rotası haline geldi. Tehlikeli atıklar Türkiye'ye gelmeye devam ediyor. Bakan Kurum bunu sınırladıklarını söyledi." dedi.

"İNSANLARI ÖLDÜRECEK KADAR ZEHİRLİ KANSEROJENLER ÜRETİYOR"

CHP'li Murat Bakan sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Mersin gümrüğünde denetim yok, yüzde 99 oranında geri dönüştürülebilir olan atıkları en ön kısımlara koyarak geri dönüştürülemeyen atıkları gizliyorlar. Konteynerde tertemiz plastikleri görüyorsunuz ama arkası tamamen kirli atıklarla dolu. Peki sonra ne oluyor? Bunlar Adana Çukurova'nın verimli arazilerinde yakılıyor. Yakıldığı zaman havaya çıkan zehirli gazlar, insanları öldürecek kadar zehirli kanserojenler üretiyor. İçerisinde PVC maddesi var ve yakıldığında yarattığı kirliliği ortadan kaldırma imkanınız yok. Tabi daha sonra bu yaktıkları atıklar toprağa ve suya karışıyor."

"GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİNDE YANGIN ÇIKARTIYORLAR"

"Bu işin yasadışı ticaretini yapanlar, ülkenizdeki geri dönüşüm tesislerinde yangınlar çıkararak yakıyorlar. Türkiye'de geçen sene 121 geri dönüşüm tesisinde yangın çıkmış. Çok düzgün ve işini hakkıyla yapan şirketler de var ancak özellikle Adana'da Çukurova Grubu denilen kısmın büyük çoğunluğu Mersin Limanı üzerinden yasak atıkları ithal ederek ülkeyi çöplüğe çeviriyorlar."

"TÜRKİYE DOĞAYA DÜŞMAN BİR İKTİDARLA YÖNETİLİYOR"

"Burada bir suç var. Biz plastik atık ithalatının yasaklanmasını, denetlenemediği için istiyoruz. 2022 yılında sadece 26 tane yangın çıkmış. Bu ne demek? Biz ticareti yasak olan atıkları alıp kendi tesislerimizde yangın çıkarıyoruz. Resmen organize suç örgütü ama hala bu 'ballı ticaret' devam ediyor. Bir tarafında İçişleri, bir tarafında Ticaret, bir diğer tarafında da Sanayi Bakanlığı var. Bunların hep birlikte hareket etmesi lazım ancak çevre, bütün bakanlıkların gölgesi altında kalıyor. Türkiye doğaya düşman bir iktidar ile yönetiliyor, her şeyi nasıl paraya dönüştürebilirim diye bakıyor. Fark edecekler ama çok geç olacak gerçi az bir zamanları kaldı. Biz zamanı geldiğinde ülkemizi bu tahribattan kurtarıp gerekeni yapacağız."