Gezi eylemlerinde bir gözünü kaybeden Erdal Sarıkaya, 'Emniyet, kask numarası belli olan polisleri nasıl bulamıyor'

27 Nisan 2022 Çarşamba, 12:12

Gezi Parkı eylemleri, eşi FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi dolayısıyla yargılanan ve kendisi de AKP'den milletvekili aday adayı olan hâkimin de heyetinde yer aldığı 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararla bir kez daha gündeme geldi. Mahkeme, Gezi Ana Davası’nda iş insanı Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet cezası verirken 7 sanığı da 18 yıla mahkûm etti.

Ancak, Gezi eylemlerinin üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen, söz konusu dönemde polis şiddetine maruz kalarak sakatlananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınlarının hak arama mücadelesi sürüyor.

Erdal Sarıkaya da bunlardan biri. Sarıkaya, 2013’teki, Gezi Parkı eylemleri sırasında Taksim’de atılan gaz fişeği kapsülü nedeniyle sağ gözünü tamamen yitirmişti. Olay gününü anlatan Sarıkaya, vuranı net olarak hatırlamadığını belirtti, ancak atışın kasıtlı olarak yapıldığını öne sürdü. Konunun yargıya taşınması üzerine Anayasa Mahkemesi (AYM), Sarıkaya’nın bireysel başvurusunu karara bağlamıştı. AYM, eziyet yasağının ihlal edildiğine hükmederek Sarıkaya’ya tazminat ödenmesine karar vermiş ve şüpheli polislerin yeniden soruşturulmasına hükmetmişti.



