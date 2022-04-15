'Gizemli hayırsever' Bursa'da ortaya çıktı: 20 eczanedeki borcu ödedi
Bursa'da her ramazan ayında ortaya çıkan gizemli hayırsever, 3 mahalledeki tüm eczaneleri gezerek eczacıların veresiye defterindeki 100 bin lirayı bulan borcu ödedi.
Her ramazan ayında Bursa'nın farklı semtlerinde ortaya çıkan gizemli hayırsever, bu ramazan ayında Yıldırım ilçesi Hacivat, Şirinevler ve Demetevler mahallelerinde ortaya çıktı. Gizemli kişi, mahallede durumu olmadığı için veresiye ilaç alan yurttaşların borçlarını hayırsever vatandaş eczaneleri tek tek gezerek ödedi.
20 ECZANEYE 100 BİN TL ÖDEME YAPTI
Hayırseverin, 3 mahallede 20 eczaneyi gezerek 100 bin liralık borç ödediği ortaya çıktı. Borçlarını ödeyen kişiye hayır dua eden yurttaşlar, "Eczaneye borcumuz vardı. Bir hayırsever gelip borçları ödemiş. Kendisinden Allah razı olsun" dedi.
"BORCU OLANLARIN LİSTESİNİ İSTEDİ"
Böyle bir olayla ilk kez karşılaştıklarını belirten eczacılar ise, "Hayırsever bir anda ortaya çıktı. Borcu olup da ödeyemeyenlerin listesini istedi. Biz de çıkarttık. Veresiye defterinde ismi olanların bakiyelerini ödeyerek ismini açıklamadan ayrıldı. İnşallah böyle hayırseverlerin sayısı artar" diye konuştu.
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