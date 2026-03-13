Gizli Belgelerle İfşa: Atatürk'ün Musul sırrı, Dugin ve 100 yıllık plan

Gazeteci-Yazar Ömer Can Talu'nun Cumhuriyet TV'de sunduğu İkinci Bakış programına konuk olan Araştırmacı-Yazar Baran Aydın, beraberinde getirdiği özel arşiv belgeleriyle tarihi gerçeklere ışık tuttu. Türkiye'nin üniter yapısına yönelik tehditlerin yeni olmadığını ve gizli cemiyetlerin yüzyıllardır süregelen motivasyonlarını belgelerle anlatan Aydın, Atatürk dönemindeki "Milli Kuvvetler"in bu planlara nasıl set çektiğini gözler önüne serdi.

"BU BİR İSTİHBARAT DEĞİL, KÜLTÜREL KODLARI ÇÖZME MESELESİDİR"

Programın başında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve "özel harp" arasındaki farka değinen Aydın, özel harbin teknik dinlemelerden ziyade toplumların davranış bilimlerini ve kültürel kodlarını çözmekle ilgilendiğini belirtti. Bu yapıların tarihsel köklerine inen Aydın, aydınlanma çağının "Radikal Aydınlanma" ve "Karanlık Aydınlanma" olarak ikiye ayrıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Karanlık aydınlanmayı sahiplenen örgütler var. Gül ve Haç tarikatı, Alumbrados ve Konstantin tarikatı. Bunların temel öğretisi aynıdır; 50 sayısına önem atfederler, sarı altından bir haç kullanırlar, ejderhayı/yılanı öldürmek ve kutsal evlilik (ilahi aşk) gibi sembolleri vardır. Bu öğretinin 13. yüzyıldaki ismi 'Özgür Ruh Heresisi'dir. Bunların tek amacı; kendilerinin istediği gibi düşünen ve davranan yeni bir toplum, yeni bir insan inşa etmektir."

ALEXANDER DUGİN'İN GİZLİ TARİKAT BELGESİ İLK KEZ YAYINLANDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başdanışmanı olarak da bilinen ve Rusya'nın ideolojik altyapısını kuran Alexander Dugin hakkında özel arşivinden çarpıcı bir belge paylaşan Aydın, Dugin'in "Karanlık Aydınlanma" kökenli Konstantin Tarikatı'na üye olduğunu açıkladı. Dugin'in geçmişte Avrupa'daki "Yeni Sağ" akımının temsilcileriyle Rusya'da temaslar kurduğunu, karanlık aydınlanmacı düşünürlerin kitaplarını Rusçaya çevirdiğini ve Dugin'in kurduğu Avrasya Partisi'nin sembolünün bile bir "Kaos haçı" olduğunu hatırlatan Aydın, Dugin'in üyelik belgesinin orijinalini ekranlarda göstererek şöyle konuştu:

"Alexander Dugin'in inisiye olduğu tarikatın beratı... Biri onda, birisinin Konstantin tarikatının arşivlerinde olması gerekirken o belge şu an bizde. Belgede Konstantin tarikatının sembolü ve Roma rakamlarıyla 2023 tarihi yer alıyor. Alexander Dugin, 670 yıllık bu örgüte inisiye ediliyor. Düşmanı tanımadan, onun motivasyonunu ve kültürel kodlarını bilmeden mücadele edemezsiniz."

"1896'DAN BERİ AYNI TEKLİF: FEDERASYONA GEÇİN, EKONOMİYİ BİZE BIRAKIN"

Önce Osmanlı Devleti’nin merkezi yapısına ve ardından Türkiye'nin üniter yapısına yönelik tartışmaların kökeninin çok eskilere dayandığını belirten Aydın, ABD'nin 1896 tarihli gizli senato kararına dikkat çekti. Federasyon tehlikesinin periyodik olarak Türkiye'nin önüne getirildiğini savunan Aydın, bu durumun Türk basınına da yansıdığını belirterek yanında getirdiği 1961 yılına ait bir Cumhuriyet gazetesini izleyicilere gösterdi ve şu uyarılarda bulundu:

"ABD'ye ait 31 Ocak 1896 tarihli 54. Senato ve Temsilciler Meclisi gizli kararı var. Türkiye'ye, o dönem Osmanlı'ya şu öneri veriliyor: 'Federasyonlara bölün, ekonomik yapınızı Amerika'ya bırakın, biz sizi himaye edelim.' 1896'dan 2026'ya emperyalizmin teklifi aynıdır. Federal yapıya geç, üniter yapını bırak, ekonomini bana bağla. Bakın, elimdeki 1961 yılına ait Cumhuriyet Gazetesi... 27 Mayıs darbesi sonrası yapılacak anayasa çalışmalarının içine Türkiye'nin eyaletlere bölünmesi teklifi sunuluyor. Ardından 1965'te, 12 Mart'ta, 12 Eylül'de ve 90'larda hep bu eyalet sistemi teklif edilmiştir. Ancak Türk Milli Kuvvetleri her seferinde buna set çekmiştir."

ATATÜRK'ÜN MUSUL SIRRI VE "BÜYÜK ŞARK" POLİTİKASI

Atatürk'ün Musul ve Kerkük politikasının bilinenden çok daha derin bir stratejiye dayandığını ifade eden Aydın, Prof. Dr. Afet İnan'ın 1931 tarihli ıslak imzalı orijinal belgesini ilk kez paylaştı. Türkiye'nin Musul'dan vazgeçme nedeninin bölgede mandayı kırmak olduğunu vurgulayan Aydın, belgedeki tarihi satırları şöyle aktardı:

"Musul'dan vazgeçtik ama Atatürk bunu tarih kitabına aldırıyor. Neden? Afet İnan imzalı belgede aynen şu yazıyor: 'Büyük Balkan ve büyük şark politikamız seyrinde, vaktine esir milli yemine ait topraklarımız: Garbi Trakya, Musul, Kerkük, İskenderun ve Sancak.'

Atatürk vazgeçtiğimiz bu toprakları, Balkan ve Doğu milletlerinin uyanışına ve birliğine vesile olacak bir proje kapsamında değerlendirmiştir."

"MİLLİ KUVVETLERİN DİRENCİ GAYET YERİNDE"

Programın sonunda ulusalcı reflekslerin ve milli kuvvetlerin 2002 yılında hazırladığı "Barış Kuşağı Projesi" ile Atatürk'ün politikalarını devam ettirmek istediğini ancak Harp Akademileri'ndeki toplantı sırasında patlatılan bir bombayla sürecin kesintiye uğradığını hatırlatan Aydın, mücadelenin bugün de devam ettiğini vurguladı. Küresel örgütlerin ve Türk Milli Kuvvetleri'nin karşılıklı motivasyonlarına dikkat çeken Baran Aydın, "Karşı tarafın motivasyonunu tanıyabilirseniz ancak mücadele edebilirsiniz. 1896'da Amerika'nın aldığı karara benzer kararlar bugün de dayatılıyor. 'Aman ha hiçbir şey yapmayalım, yanaşalım, sularına gidelim' zihniyeti yanlıştır. O mücadele bugün de sürüyor. Milli Kuvvetler direnci gayet yerinde. Nokta." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.