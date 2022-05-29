Göçük altında kalan işçi 8 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde altyapı boru hattı çalışmaları sırasında toprak kayması sonucu oluşan göçük altında kalan işçi Seyithan Elinç (24), 8 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Elinç’in sol bacağında çok sayıda kırık olduğu belirlendi.

DHA
29 Mayıs 2022 Pazar, 12:37

Olay, saat 18.30 sıralarında İnegöl ilçesi, kırsal Kozluca Mahallesi’nde meydana geldi. Altyapı boru hattı çalışmaları sırasında oluşan toprak kayması sonucu işçi Seyithan Elinç, göçük altında kaldı. Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye arama kurtarma, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

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