Göçük altında kalan işçi 8 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı

29 Mayıs 2022 Pazar, 12:37

Olay, saat 18.30 sıralarında İnegöl ilçesi, kırsal Kozluca Mahallesi’nde meydana geldi. Altyapı boru hattı çalışmaları sırasında oluşan toprak kayması sonucu işçi Seyithan Elinç, göçük altında kaldı. Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye arama kurtarma, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.



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