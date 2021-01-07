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"Gökkuşağı bulutları” hayranlık uyandırdı

Çin’deki Lugu Gölü’nün üzerinde görüntülenen “gökkuşağı bulutları” görenleri kendine hayran bıraktı.

cumhuriyet.com.tr
07 Ocak 2021 Perşembe, 11:47

Ender ortaya çıkan “gökkuşağı bulutları" Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Lugu Gölü'nün üstünde görüntülendi. Gökyüzünü renkli ışıklarla süsleyen bulutlar, görenleri kendine hayran bıraktı. Bu doğa olayına güneş ışınları ve bulutlardaki buz kristali yapıları neden oluyor.

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