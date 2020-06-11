Görüntüleri foto kapana böyle yansıdı
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ormanlara yerleştirilen foto kapanlara takılan yeni görüntüleri paylaştı. Görüntülerde bu sefer hayvanlar yavruları ile birlikte görüntülendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ormanlarda hayvanların yaşantısını takip etmek için yerleştirdiği foto kapanlarla hayvanları kontrol etmeye devam ediyor. Bazı bölgelerde su sıkıntısı çeken hayvanlar için ekipler tarafından bölgelere suluk eklemeleri devam ederken, foto kapanlar bu sefer doğal yaşam alanlarında gezinin hayvanları yavruları ile birlikte görüntüledi. Çetin geçen kış aylarının ardından yavruları ile birlikte ormanlarda gezinmeye başlayan hayvanları görüntüleyen foto kapanlara Karacalar, geyikler, kurtlar ve yaban domuzlarının yanı sıra farklı kuş çeşitleri de yansıdı.
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