Güldür Güldür'de 'yağ' göndermeli skeç kahkahaya boğdu
Son zamanlarda gündemden düşmeyen ayçiçek yağı zamlarına komedi programı Güldür Güldür Show gönderme yaptı.
"Hava atanlar" adı verilen skeçte, evli çiftin evinde ağırladığı misafirler hazır bulundu. Evin erkeğinin kapıdan iki teneke ayçiçek yağı ile içeri girmesi, misafirlerin ağzını açık bıraktı.
Yağ fiyatlarına dikkat çekilen diyaloglarda, ev sahibinin o kadar para verip nasıl iki teneke birden satın alabildiği sorgulandı.
"SEN HACI SABANCI MISIN?"
Misafirlerin "Yağ mı o", "Hem de iki teneke", "Şöyle gözümüzün önünde dursun yıllardır görmedim böyle bir şey" gibi tepkilerinin arasındaki en çok güldüren cümle ise; "İki teneke yağla gelmek nasıl bir yatırım böyle İsmail kimsin sen Hacı Sabancı mısın?" oldu.
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