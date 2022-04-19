Gültekin Uysal tek cümleyle yanıt verdi: 'Altılı masa dağılıyor mu?'
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Altılı masa dağılıyor yorumları yapılıyor, nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna tek cümlelik bir yanıt verdi.
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.
DEVA Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme 50 dakika sürdü.
Uysal, ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, rutin bir görüşme olduğunu belirterek Babacan'a teşekkür etti.
Bir gazetecinin "Altılı masa dağılıyor yorumları yapılıyor, nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna Uysal, "Hiç öyle şey olur mu?" yanıtını verdi.
Video Haberler
- Manavgat'ta sit alanındaki otel
- Adrenalin iğnesi yapılan 6 yaşındaki çocuk
- Haberleşme ve enerji kablolarını çalan 3 kişi tutuklandı
- Uysal tek cümleyle yanıt verdi
- 8 yıl sonra çözülen 'cesetsiz' cinayette yeni gelişme
- Sinop kalesi surlarında 2 bin 500 yıllık gırland
- 9 yaşındaki kızını öldürdü asit içerek intihara kalkıştı
- Ekspertiz uzmanı uyardı
- Ayasofya’nın tarihi kapısı tahrip edildi
- ‘Sağır ve dilsiz’ dilenci yakalanınca dile geldi
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da zincirleme kaza: 2 yaralı
- KONUTDER Başkanı Elmas: Konut fiyatları daha da artacak
- Rockefeller'ın serveti nasıl bölündü?
- Ramazanda 'düzenli uykuya' dikkat!
- Uzmanı açıkladı: Her gün aynı şeyleri yemek zararlı mı?
- Yemek süresinin uzaması, 'doymayı' kolaylaştırıyor
- Sarah Bernhardt! Bir süperstar öyküsü!
- Marguerite Duras... Askıya alınmış tutku!
- Jean-Jacques Rousseau! Hem aklın hem duygunun yanında...
- 2022 Ramazan Bayramı ne zaman?