Güney Afrika’da havuzda timsah şoku
Güney Afrika’da bir evin yüzme havuzunda bir timsah bulundu. Evin sahipleri büyük şok yaşarken uzmanlar timsahı çıkararak, doğal yaşama saldı.
Olay, Güney Afrika’nın Kuzey Batı Eyaleti’ndeki Moedwil bölgesinde meydana geldi. Yerel saatle 01.53 sıralarında timsah, bir ailenin evinin arka bahçesinde bulunan havuza girdi. Sabah uyanan aile, havuzda gördükleri timsah karşısında şaşkına döndü. Aile, yetkilileri arayarak yardım istedi. Yerel medya, uzmanların timsahı çıkararak, doğal yaşama saldığını aktardı.
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