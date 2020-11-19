Güvenç Dağüstün'den Çakıcı'yı savunan Mehmet Metiner'e: Biri Metiner'i iyi ve masum anlamıyla kazığa oturtsa ya...

19 Kasım 2020 Perşembe, 13:56

Twitter'dan Metineri'in ilgili sözlerinin yer aldığı videoyu paylaşan Dağüstün videonun altındaki yorumlarında şöyle devam etti;

"Metiner bilmiyorsa açsın okusun. 'Kazığa oturtmak' deyimi Kazıklı Voyvoda’dan gelir. Anlamı da neyse odur. Bu ahlaksızları daha çok çıkarın televizyonlara. Onlarla beraber tarihin çöplüğüne gömüleceksiniz. Evlatlarınız bile utanacaklar sizden. Hiç bir iz bile bırakmadan göçeceksiniz. Kötü bir iz bile kalmayacak sizlerden çünkü o kadar yoksunuz. Koca bir hayatı boşa yaşadınız."

Ahmet Hakan'ın CNN Türk'te hazırlayıp sunduğu Tarafsız Bölge'ye konuk olan AKP eski Milletvekili Mehmet Metiner'in açıklamaları şöyleydi;

''Ben tam olarak Alaattin Çakıcı’nın ne dediğini bilmiyorum ama gıyaben tanıdığım bildiğim Alaattin Çakıcı özü sözü bir. Mert, delikanlı bir adam''

"ÜLKÜCÜ ŞEHİDİN OĞLU"

Metiner, ''Kılıçdaroğlu'nun tartışma açması doğru değildir. Sayın Bahçeli'nin verdiği cevap bence Türk milliyetçisi bir dava liderine yakışan bir cevaptır. Çünkü bir ülkücü şehidin oğlundan bahsediyoruz'' şeklinde konuştu.