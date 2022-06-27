Hababam Sınıfı oyuncularının görüntüleri tartışma yarattı

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Hababam Sınıfı'nda 'Hayta İsmail' ve 'Bacaksız' rolleriyle hafızalara kazınan oyuncu Ahmet Arıman ve Tuncay Akça'nın açılış, düğün ve davetlerde org çalıp şarkı söylemesi sosyal medyada tartışma yarattı.

cumhuriyet.com.tr
27 Haziran 2022 Pazartesi, 14:09

Türk sinemasının en çok seyredilen ve sevilen filmleri arasında gösterilen Hababam Sınıfı'nın oyuncuları hayat mücadelelerine devam ediyor.


Hababam Sınıfı Tarık Akan kemal sunal Halit Akçatepe Ahmet Arıman Tuncay Akça

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