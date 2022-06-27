Hababam Sınıfı oyuncularının görüntüleri tartışma yarattı
Hababam Sınıfı'nda 'Hayta İsmail' ve 'Bacaksız' rolleriyle hafızalara kazınan oyuncu Ahmet Arıman ve Tuncay Akça'nın açılış, düğün ve davetlerde org çalıp şarkı söylemesi sosyal medyada tartışma yarattı.
Türk sinemasının en çok seyredilen ve sevilen filmleri arasında gösterilen Hababam Sınıfı'nın oyuncuları hayat mücadelelerine devam ediyor.
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