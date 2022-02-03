Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası: '3 harfliler' göndermesi

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Habertürk ekranlarında yayınlanan programda hükümete yakın isim Cem Küçük ile hukukçu Ersan Şen arasında gıda fiyatlarındaki zamlarla ilgili tartışma yaşandı.

cumhuriyet.com.tr
03 Şubat 2022 Perşembe, 13:29

Habertürk'te canlı yayında Cem Küçük ile hukukçu Ersan Şen arasında "zam" tartışması yaşandı.

Marketlerdeki fiyatların sabit kaldığını söyleyen Cem Küçük'e itiraz eden Ersan Şen, "Bir demet maydanoz 8.5 lira olmuş arkadaş, neyden bahsediyorsun?" diyerek tepki gösterdi.

Cem Küçük ise bu tepkiye "3 harflilerden alsınlar" diyerek karşılık verdi. Küçük'ün '3 harfliler' benzetmesiyle A-101, ŞOK, BİM marketlerini kastettiği yorumları yapıldı.



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