Hakan Ural'dan canlı yayında çağrı: 'Z kuşağı oy kullanmasın'
AKP'ye destek açıklamalarıyla bilinen oyuncu ve yorumcu Hakan Ural, katıldığı canlı yayın programında "Z kuşağı oy kullanmamalı" dedi.
Son dönemde sık sık AKP'ye destek çıkışlarıyla gündem olan Hakan Ural, bu kez de 'Z kuşağı' diye nitelenen, 1990'lı yılların ikinci yarısında doğanları hedef aldı.
Kanal D'de "Neler Oluyor Hayatta" isimli programda yorumculuk yapan Hakan Ural, "Z kuşağı oy kullanmamalı" dedi.
Video Haberler
- Uşak'taki bir fabrikada yangın çıktı
- Hakan Ural'dan 'Z kuşağı' çağrısı
- Kar kalınlığı 4 metreyi buldu
- Fulya'da bir apartmanında 3 kişi ölü bulundu
- 'Tarihi eser' operasyonu: 210 adet sikke ele geçirildi
- 'Müsilaj' operasyonu: 4 şüpheli yakalandı
- Sultangazi'de aynı yerde elektrik kabloları yandı
- FETÖ’nün hücre evlerine operasyon
- Ümraniye'de hareketli dakikalar
- Maltepe Belediyesi'ne operasyon: 5 tutuklama
En Çok Okunan Haberler
-
- Emniyet'te canlı bomba alarmı!
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Ülkenin tapusu Katarlılara
- Atatürk Havalimanı için uçuş yasağı
- Eczanelerde yeni dönem! O ilaçların temini sona eriyor
- AKP içerisindeki çatlak derinleşiyor
- Kılıçdaroğlu'na 100 bin TL tazminat cezası
- Kılıçdaroğlu SADAT'ı neden bastı? Cumhuriyet açıklıyor
- Sigara ve alkole vergi zammı!
- Erdoğan konuştu; CHP'den jet yanıt geldi