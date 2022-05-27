Hakan Ural'dan canlı yayında çağrı: 'Z kuşağı oy kullanmasın'

27 Mayıs 2022 Cuma, 11:41

Son dönemde sık sık AKP'ye destek çıkışlarıyla gündem olan Hakan Ural, bu kez de 'Z kuşağı' diye nitelenen, 1990'lı yılların ikinci yarısında doğanları hedef aldı.

Kanal D'de "Neler Oluyor Hayatta" isimli programda yorumculuk yapan Hakan Ural, "Z kuşağı oy kullanmamalı" dedi.

