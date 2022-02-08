Halil Falyalı suikast sonucu öldü: Olayla ilgili görüntüler ortaya çıktı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve eşinin bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Falyalı’nın ağır yaralandığı bildirildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kumarhane işletmecisi Halil Falyalı’nın bulunduğu araca kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda Falyalı’nın ağır yaralandığı bildirildi. Falyalı’nın aracı Çatalköy’deki evinin yakınlarında otomatik silahlarla tarandığı ifade edilerek, şoförünün hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayati tehlikesi bulunan Falyalı'nın, Girne Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.
Saldırı sırasında Falyalı’nın eşi ve çocuğun başka araçta olduğu ve saldırıdan yara almadan kurtulduğu aktarıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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