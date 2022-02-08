Halil Falyalı silahlı saldırı sonucu öldü: İşte suikast sonrası paylaşılan fotoğraf

08 Şubat 2022 Salı, 21:24

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları ile gündeme gelen kumarhaneci Halil Falyalı, Girne'de silahlı saldırıya uğradı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Halil Falyalı’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

GAZETECİ ACARER: PEKER ARŞİVİNİ ELE GEÇİRMİŞTİ

Gazeteci Erk Acarer, Falyalı'nın uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandığı, kaldırıldığı yoğun bakımda yaşamını yitirdiğini duyurarak; Peker'in arşivini ele geçirdiğini hatırlattı. "Peker arşivini ele geçirmişti! Edindiğimiz bilgilere göre Falyalı’nın öldürülüşü filmleri aratmayacak kadar profesyonel. Evinin yakınlarında 4x4 aracı otomatik silahlarla tarandı. Saldırganlar adadan sürat teknesi ile ayrıldı!" ifadelerine yer verdi.

Peker arşivini ele geçirmişti! Edindiğimiz bilgilere göre Falyalı’nın öldürülüşü filmleri aratmayacak kadar profesyonel. Evinin yakınlarında 4x4 aracı otomatik silahlarla tarandı. Saldırganlar adadan sürat teknesi ile ayrıldı! — Erk Acarer (@eacarer) February 8, 2022

İŞTE SUİKAST SONRASI PAYLAŞILAN FOTOĞRAF

Acarer ayrıca, saldıranların MOBESE’den emniyete giren fotoğraflarını paylaştı.

Halil Falyalı’ya saldıranların, MOBESE’den emniyete giren fotoğrafları. Kesin bilgidir… Ayrıntılara devam edeceğim. pic.twitter.com/3RltGK2WeZ — Erk Acarer (@eacarer) February 8, 2022

Acarer "Halil Falyalı’nın korumaları hastanede yayın yapmaya çalışan gazeteci dostlarımıza saldırıyor. Bu bilgiyi de hastaneden aktaralı" ifadelerine yer verdi.

Halil Falyalı’nın korumaları hastanede yayın yapmaya çalışan gazeteci dostlarımıza saldırıyor. Bu bilgiyi de hastaneden aktaralım. — Erk Acarer (@eacarer) February 8, 2022

SEDAT PEKER'İN İDDİALARI

Falyalı, geçen Aralık ayında Turgut Katırcı isimli şahsın, çalıştığı kumarhaneden para çaldığı iddiasıyla, kumarhane çalışanları tarafından önce alıkonulması ardından da darp edilmesi ve zorla vekalet imzalatılması iddialarıyla ilgili başlatılan polis soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Şikayet geri çekilince Falyalı serbest bırakılmıştı.

Kıbrıs’ta uyuşturucudan temin edilen para trafiğinin merkezinde olduğu iddia edilen Halil Falyalı Kuzey Kıbrıs’ta geniş bir kumarhane ve yasadışı bahisçilik ağını kontrol ediyor. Sedat Peker, Halil Falyalı’nın uyuşturucu ticaretinin merkezinde olduğunu iddia etmişti.

Suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Halil Falyalı’nın tutuklanmasının ardından Başbakan Ersan Saner’in içinde yer aldığı bir ‘kaset’ iddiası patlak vermişti. Saner, sosyal medyada dolaşıma giren müstehcen video ardından kendine komplo kurulduğunu belirtmiş ancak istifa da etmişti.