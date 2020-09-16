Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

16 Eylül 2020 Çarşamba, 12:52

Görüntülerde Halil Sezai'nin yaşlı adama tekme ve yumrukla saldırdığı görülüyor.

ÖLDÜRECEKTİ BENİ"

Saldırıya uğrayan adam, “Elinde bir odunla içeriye girdi. İlk önce orada dövdü beni evden kaçmasaydım öldürmüştü. Elindeki odunla başıma vurdu ve boynumu kırmaya çalıştı." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ünlü şarkıcı Halil Sezai ve 'İncir Reçeli', 'Bölük' ve 'Cennet' gibi filmlerin yönetmeni Aytaç Ağırlar, Tuzla Postane Mahallesi Cafer Bey Sokak'ta film çekimi için villa kiraladı. Halil Sezai kiraladığı villada film çekimi yapmak istedi. Ancak dört villadan oluşan sitede oturan Hüseyin Meriç ve Mesih Meriç, ünlü şarkıcının villada film çekimine izin vermedi. Sanatçı ve diğer villa sahipleri arasında bu nedenle nisan ayından itibaren tartışma ve anlaşmazlıklar yaşandı.