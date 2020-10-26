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Halk müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz'dan sanatçılar için çağrı

Halk müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz, pandemi sürecinde mağdur olan, işsiz kalan müzisyenler için çağrıda bulundu. Enstrümanlarını satan, intihar edenlerin aralarında bulunduğu 100 binden fazla müzisyen için Akkiraz Cumhurbaşkanlığı'na, Kültür Bakanlığı'na, belediyelere ve partilere çağrıda bulunarak, gereğinin yapılmasını, mağduriyetin sonlandırılmasını istedi.

cumhuriyet.com.tr
26 Ekim 2020 Pazartesi, 11:01


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