Haluk Bilginer ve Oyun Atölyesi'nden 'Cübbeli' yorumu: 'Öp beni, yut beni, yala beni...'

04 Aralık 2021 Cumartesi, 12:30

Ahmet Mahmut Ünlü’nün (Cübbeli Ahmet Hoca) bir konuşmasında geçen “Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni… Manyak manyak işler” sözlerinden uyarlanan ve sosyal medyada viral olan remix parça, tiyatro sanatçısı Haluk Bilginer ve Oyun Atölyesi ekibi tarafından seslendirildi.

Ünlü’nün bir konuşmasında söylediği, “Şarkıcı çıkıyor, ‘1.400 tane eserim var’ diyor. Çalakalem yazmış bir şeyler, manyak manyak manyak şeyler. Ne kadar salak manyak aptal varsa müşteriler. Milyonlar satıyormuş. Mevzu ne? Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni… Manyak manyak işler” sözlerden uyarlanan remix video sosyal medyada gündem olmuştu.

Haluk Bilginer ve Oyun Atölyesi ekibi, bu sözlerden yola çıkarak konuşmayı tiye alan bir video klip hazırladı. Klip kısa sürede sosyal medyada binlerce paylaşım aldı.

Twitter'da Raşit Ulaş tarafından paylaşılan videoda, ekip elindeki enstrümanlarla viral olan uyarlamayı seslendirirken Bilginer de şarkıya eşlik ediyor.

Ahmet Mahmut Ünlü'nün konuşmasından uyarlanan ve viral olan remix videosu daha önce yönetmen Ezel Akay tarafından paylaşılmıştı.