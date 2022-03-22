Hamile eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi
İstanbul Zeytinburnu'nda hamile karısı Fatemeh Haideri'yi (28), bıçaklayarak öldüren Mohammad Tajık (31) hakkında 'Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası' istemiyle dava açıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 15 Eylül 2021 tarihinde Zeytinburnu, Yeşiltepe Mahallesi Taş Camii Sokak'ta işlenen cinayetle ilgili hazırlanan iddianamede, şu bilgilere yer verildi; Sanık Mohammad Tajık, eşi Fatemeh Haideri (28) ve kızı Dünya ile 4 yıl önce kaçak yollardan Türkiye'ye geldi. Bir yıl kaldıktan sonra deport edildi. Sanık Tajık, bir süre sonra yeniden Türkiye'ye geldi ancak, eşi birlikte olmak istemedi. Bu nedenle Sinop'ta yaşamaya başlayan sanık Mohammad Tajık, bu sürede zaman zaman kızı ve eşiyle görüştü. Karısı boşanmak istediğini söyleyerek sanık Tajık'ı İstanbul'a çağırdı. Eşiyle buluştuğunda Haideri, hamile olduğunu ve doğacak çocuğa babalık yapmasını teklif etti. Karısının teklifini kabul etmeyen sanık Tajık, kızı Dünya'yı da yanına alarak gitmek istediğini söyledi. Fatemeh Haideri kızı Dünya'yı eşine vermeye razı olmadı. Olay günü karısıyla yeniden buluşan Tajık, aynı konuda tartıştı. Belinde sakladığı bıçakla hamile kadına saldıran sanık Mohammad Tajık, olay yerinden kaçtı. İddianamede, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside Fatemeh Haideri'nin 20 haftalık hamile olduğu belirlendi. Raporda kadının vücudunda 8 adet kesici alet yarası ve 3 adet kesik tespit edildiği bildirildi. Mohammad Tajık hakkında "Gebe olduğu bilinen kadını öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istendi.
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