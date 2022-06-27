Hamile kadın bayıldı, sürücüler kavgaya devam etti

27 Haziran 2022 Pazartesi, 14:59

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Bülbülzade Mahallesi’nde dün gece saat 23.00 sıralarında trafikte seyir halinde olan iki aracın sürücüsü arasında yol verme anlaşmazlığından dolayı sözlü tartışma çıktı.

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