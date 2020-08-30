Harbiyelilerden Mavi Vatan mesajı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), açık deniz eğitimi alan Deniz Harp Okulu 3'üncü sınıf öğrencilerinin 'Mavi Vatan' yazarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) selamladıkları görüntüyü paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), açık deniz eğitimi alan Deniz Harp Okulu 3'üncü sınıf öğrencilerinin 'Mavi Vatan' yazarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) selamladıkları görüntüyü paylaştı.
MSB, videoyu şu ifadeleri kullanarak paylaştı:
"TCG SANCAKTAR ile açık deniz Eğitimlerine devam eden Deniz Harp Okulu 3’üncü sınıf öğrencileri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni selamladı."
Video Haberler
- FOX Haber'den yeni sezon tanıtımı!
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
- Muharrem İnce'den şiirli 30 Ağustos paylaşımı
- Harbiyelilerden Mavi Vatan mesajı
- Gökdelenler dev Türk bayraklarıyla donatıldı
- Fahrettin Altun'dan Atatürk'süz 30 Ağustos mesajı
- Adana'daki yangında her şeyini kaybetti
- Prof. Dr. Ünal canlı yayında açıkladı: Korkunç boyutta
- Navtex ilan edilen bölgede tehlikeli gerginlik
- 400 yıllık tarihi köprü iş makineleri tarafından yıkıldı