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Harbiyelilerden Mavi Vatan mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), açık deniz eğitimi alan Deniz Harp Okulu 3'üncü sınıf öğrencilerinin 'Mavi Vatan' yazarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) selamladıkları görüntüyü paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
30 Ağustos 2020 Pazar, 09:37

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), açık deniz eğitimi alan Deniz Harp Okulu 3'üncü sınıf öğrencilerinin 'Mavi Vatan' yazarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) selamladıkları görüntüyü paylaştı.

MSB, videoyu şu ifadeleri kullanarak paylaştı:

"TCG SANCAKTAR ile açık deniz Eğitimlerine devam eden Deniz Harp Okulu 3’üncü sınıf öğrencileri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni selamladı."

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