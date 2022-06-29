Hareketli dakikalar: Su alan milyonluk yattaki 10 kişi kurtarıldı

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İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında su alan ve bir bölümü batan yat içerisindeki 10 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Tamamen batmak üzereyken kurtarılan yat ise, Gümüldür Balıkçı Barınağı’nda karaya oturtuldu.

İHA
29 Haziran 2022 Çarşamba, 17:35

Olay saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Doğanbey açıklarında meydana geldi. Kapky adlı motoryatın su almaya başladığı, yat içerisindekiler tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, yat içerisindeki 10 kişi, Sahil Güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı. Sığacık Limanı’na getirilen 10 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


İzmir Seferihisar yat

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