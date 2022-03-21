Hastanede darbedilen güvenlik görevlisi konuştu
Bakırköy'deki Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde bir kişi, önce güvenlik güvenlik görevlisini ardından da ayırmak için araya giren doktorları darbetti. Güvenlik görevlisi Taner Özer, yaşananları anlattı.
İddiaya göre, bir hasta yakını, acil servis önündeki güvenlik şeridini geçmek istedi. Bunun üzerine güvenlik görevlisi duruma müdahale etti. Hasta yakını ve güvenlik görevlisi arasında tartışma yaşandı. Hasta yakını güvenlik görevlisi Taner Özer'e saldırdı. Ardından acil serviste çalışan Doktor Mehmet Semih Duran ve Doktor Ecem Yılmaz araya girdi. Burnu kırılan Özer hastaneye yatırıldı. Yaşanan olayın bildirilmesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri, saldırgan M.K.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheli hakkında 'Kasten yaralama' suçundan adli işlem başlatıldı. Şüpheli adliyeye sevk edildi.
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