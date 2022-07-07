Hastanede güvenlikçiyi böyle dövdü, tutuklandı

07 Temmuz 2022 Perşembe, 11:10

Edinilen bilgiye göre, olay dün Gemlik Devlet Hastanesi Başhekimlik katında meydana geldi. Hastaneye ilaç yazdırmak için geldiği öğrenilen Tamer Ali Sarı(38) ilaç yazdırmak isterken, görevli güvenlik çalışanları Zafer Atıl(53) ve Özlem Özer(48)’e zorluk çıkarınca güvenlik görevlileri kendisini uyardı.

Duruma sinirlenen Tamer Ali Sarı, güvenlik görevlisi Zafer Atıl’ın üzerine atılıp darp etmeye başladı. Hastanedeki diğer çalışanların müdahalesi ile öfkeli şahıs etkisiz hale getirildi. O anlar hastanenin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Hastane polisi tarafından gözaltına alınan Sarı ifadesi alınmak üzere Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki sorgusunun ardından ilçe adliyesine sevkedilen Tamer Ali Sarı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

