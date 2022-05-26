Hatalı teşhis iddiası! Çocuğun testislerinden biri alındı

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Zonguldak'ta ağrı şikayetiyle hastaneye giden yabancı uyruklu 14 yaşındaki çocuğun ameliyatla testisi alındı. Çocuğun ailesi hatalı teşhis koyulduğu iddiasıyla doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.

DHA
26 Mayıs 2022 Perşembe, 15:56

Zonguldak'ta, uzun süre bisiklete bindikten sonra karın ve kasıklarındaki ağrıyla hastaneye giden İran asıllı 14 yaşındaki E.K., lavman (sıvı verme işlemi) yapılarak, ağrı kesici ilaç verildikten sonra evine gönderildi.

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