Hatalı teşhis iddiası! Çocuğun testislerinden biri alındı
Zonguldak'ta ağrı şikayetiyle hastaneye giden yabancı uyruklu 14 yaşındaki çocuğun ameliyatla testisi alındı. Çocuğun ailesi hatalı teşhis koyulduğu iddiasıyla doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.
Zonguldak'ta, uzun süre bisiklete bindikten sonra karın ve kasıklarındaki ağrıyla hastaneye giden İran asıllı 14 yaşındaki E.K., lavman (sıvı verme işlemi) yapılarak, ağrı kesici ilaç verildikten sonra evine gönderildi.
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