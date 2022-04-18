Hatay'da orman yangını
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde ormanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ve Orman bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahaleyi sürdürüyor.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda gece saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden yöre halkı durumu itfaiyeye bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangına itfaiye ve Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yerleşim bölgesini tehdit eden alevlere, ekipler arazöz ve su tanklarıyla müdahale etti.
OGM: KONTROL ALTINA ALMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR
Öte yandan konuyla ilgili Orman Genel Müdürlüğünden (OGM) açıklama yapıldı. Twitterdan yapılan açıklamada, "01.22'de çıkan orman yangınına 13 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Yangını kontrol altına alma çalışmalarımız devam ediyor. Ormanlık alanlarda ateş yakma" ifadeleri kullanıldı.
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