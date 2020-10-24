Hayvanseverleri ayağa kaldıran görüntü!
Bursa’nın Mudanya ilçesindeki Beyaz Kayalar sahiline, başından vurulmuş ölü yavru yunus vurdu.
Mudanya’ya bağlı Beyaz Kayalar sahilinde ailesiyle birlikte yürüyüş yapan Nuray Kuru, kıyıya vuran ölü yavru yunusu fark etti. Kuru, yanına gittiği yunusun başına yara aldığını gördü. Kuru'nun ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Zıpkın ya da silah benzeri bir aletle başından vurulduğu üzerinde durulan yavru yunus, incelenmek üzere bölgeden alındı.
'BİRKAÇ SAAT ÖNCE VURULMUŞ'
Sahile geldiğinde kötü bir olayla karşılaştığını belirten Nuray Kuru, “Daha dişleri bile çıkmamış yavru yunus, zıpkın ya da silah gibi bir aletle vurulmuş. Derisinin daha sert olmasından dolayı birkaç saat önce vurulduğunu tahmin ediyoruz. Ölü yunusu kumsala doğru çektim ve ardından sahil güvenliğe haber verdim. Bir hayvansever olarak, bir daha böyle ölümlerin gerçekleşmemesi için insanları bu konuda duyarlılığa davet ediyorum” dedi.
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