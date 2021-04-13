HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, TBMM’de fenalaştı.

13 Nisan 2021 Salı, 17:06

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, muhalefet kulisinde fenalaştı. Kemal Bülbül’e ilk müdahaleyi CHP’nin doktor kökenli milletvekilleri Candan Yüceer ile Murat Emir yaptı. Kemal Bülbül’ün Güven Hastanesi’ne götürüldüğü ve sıvı kaybından dolayı halsiz düştüğü belirtildi.