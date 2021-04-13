HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan 'ittifak' açıklaması

13 Nisan 2021 Salı, 14:00

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında konuştu. 'İttifak' iddialarına yanıt veren Buldan, ''HDP’ye yeterince tanımayanlar ve tanımak istemeyenler üçüncü yol dediğimizde seçim ittifakı olarak anlamlandırmaktadır. HDP’nin gündeminde bir seçim ittifakı şu an itibariyle yoktur'' dedi.

Buldan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

'DEMOKRASİ RÜYASI MUTLAKA GERÇEKLEŞECEKTİR'

Buldan, ''HDP'ye bakan 7 Haziran'ı, 31 Mart'ı, 24 Haziran' ı görür. Bu dönem biz muhalefetteyiz. Bilinmeli ki ilk seçimde bu ülkenin yönetiminde mutlaka olacaktır. Halklarımızın demokrasi rüyası mutlaka gerçekleşecektir'' ifadelerini kullandı.

'PARLAMENTOYU SARAYIN EGEMENLİĞİ ALTINA SOKTULAR'

Parlamentoyu halkın egemenliğinden çıkarıp sarayın egemenliği altına soktular diyen Buldan, ''dalet saraylarını kelepçe saraylarına çevirdiler. Fabrikalar yerine yeni cezaevlerine çevirdiler. Fabrikalar yerine yeni cezaevleri inşa ettiler. Türkiye bugün açık cezaevi hali yaşamaktadır. Tabii ki bu sonuç şaşırtıcı değil'' dedi.

'YANDAŞLARINI KALKINDIRDILAR'

Buldan, ''Ülke ekonomisini sarayın paralel ekonomisine dönüştürüp kendilerini ve yandaşlarını kalkındırdılar. Bu iktidar yüzünden TL cumhuriyet tarihinin en büyük değer kaybını yaşamaktadır. Askıda ekmek derken şimdi bayat ekmek satılır hale gelmiştir. İnsanların peyniri gramla, domatesi taneyle, yağı bardakla alır hale gelmiştir. Dün patates dağıtmaya başladılar. İnsanların patates dahi alamayacak hale getirilmesinin bir itirafıdır bu aynı zamanda. İktidar ve yandaşları kasalarla, tonlarla götürürken halkın payına ise sadece gramla hayata tutanmak kalmıştır. Sırf saraylarının ışıkları yansın, her biri 4.6 milyon lira olan lüks araçlar alınsın diye hizmet sektörü ve esnaflar kapanmak zorunda kalmıştır'' diye konuştu.

'BUNLAR DOYMAK BİLMİYORLAR'

Satılmadık kamu kurumu ve arazisi bırakılmamıştır diyen Buldan, ''Hafta sonu Cumhurbaşkanı Kararnamesi’yle 12 kamu arazisi daha satışa çıkarıldı. Çünkü bunlar doymak bilmiyorlar. Bunların sistemi aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Emlak Sistemi’dir'' dedi.

'HIRSIZ EVİN İÇİNDEYSE KİLİT İŞE YARAMAZ'

Merkez Bankası’nın 128 milyar doları yok diyen Buldan, ''Merkez Bankası'nın yedek anahtarı kimdeyse paralar ondadır. Hırsız evin içindeyse kilit işe yaramaz. İşsizlik, yoksulluk ve açlık sosyal bir ölümdür. Yüz binlerce kamu çalışanının KHK ile işten atılması aynı zamanda sosyal ölümdür'' ifadelerini kullandı.