HDP'li 11 milletvekiline ait 14 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığı'na sunuldu

08 Nisan 2021 Perşembe, 15:18

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığı tarafından "Gelen Kağıtlar" listesinde yayınlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

Erdoğmuş ve Oluç'un yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyon'a sevk edilen HDP'li sekiz milletvekili ile DBP'li bir milletvekili bulunuyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz haftalarda da aralarında Garo Paylan, Pervin Buldan, Meral Danış Beştaş'ın da bulunduğu HDP'li bazı milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlemişti.

HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği de "terör örgütü propagandası" nedeniyle verilen hapis cezasının ardından düşürülmüştü.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması için Mart ortasında Anayasa Mahkemesi'nde dava açmıştı. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu dava ile ilgili iddianamenin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iadesini kararlaştırmıştı.