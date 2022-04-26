Heybeliada'da derin deniz deşarj hattı patladı, lağım suyu deniz yüzeyine çıktı
Heybeliada'da denizin altındaki derin deniz deşarj hattı borusu patladı. Patlama sonrası lağım suyu deniz yüzeyine çıktı. Durumu fark eden Adalılar İSKİ’ye ihbarda bulundu.
Heybeliada açıklarında denizin altında bulunan derin deniz deşarj hattı borusu patladı. İSKİ’ye ait borunun patlamasıyla lağım suları derinlerden yüzeye çıkarak denize karıştı. Lağım sularının, denizin derinlerinden yüzeye çıktığı anlar kameraya yansıdı.
Heybeliada’nın güney tarafında, adanın Yalova’ya bakan kısmında derin deniz deşarj hattında, kanalizasyonun denize boşaltıldığı boru hattı patladı. Dün yaşanan olay nedeniyle lağım suları denize akmaya başladı. Lağım sularının derinlerden yüzeye çıkarak deniz suyuna karışmasıyla, alandaki denizin renginin değiştiği görüldü. Durumu fark eden Adalılar İSKİ’ye ihbarda bulundu.
Derin deniz deşarj hattı borusunun patlamasıyla lağım sularının denizin derinlerinden yüzeye çıktığı anlar Adalı bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde borunun patlaması nedeniyle denizin derinlerinden yüzeye doğru lağım sularının çıktığı ve alandaki deniz renginin değiştiği görüldü.
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