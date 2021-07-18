Hindistan’da toprak kayması: 25 ölü
Hindistan’ın Mumbai kentinde şiddetli yağışların iki farklı bölgede yol açtığı toprak kaymasında 25 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan’ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai’de gece boyunca aralıksız devam eden şiddetli yağışlar Chembur ve Vikhroli bölgelerinde toprak kaymasına neden oldu. Faciada evlerin toprak altında kalması sonucu en az 25 kişi hayatını kaybetti. Yağışlar nedeniyle cadde ve sokakları su basarken, tren seferleri ve araç trafiğinde aksaklıklar yaşandı.
Hindistan Meteoroloji Servisi, yoğun yağışlar nedeniyle kentte kırmızı alarm yayınladı.
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