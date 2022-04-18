HKP’den Erdoğan, Davutoğlu, Yıldırım ve Albayrak hakkında suç duyurusu

18 Nisan 2022 Pazartesi, 13:15

Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır ziyaretinde kendisine yöneltilen başbakan olduğu dönemde şu an itiraz ettiği başlıklarda sessiz kaldığı yönündeki eleştiriye tepki göstermişti.

Davutoğlu, eleştiriye verdiği yanıtta “İtiraz etmeseydim Başbakanlığım gitmezdi, itiraz etmeseydim benden sonraki Başbakan gibi bakanlar gibi milyarlarıma milyar katardım. Bir kuruş haram lokma yemedim. Onlara da haram lokma yemeyin dedim, yediler. Çevrelerini zengin ettiler. Damadını bakan yaptı. Akrabalarını zengin etti. 5 tane müteahhide Türkiye’yi peşkeş çekti” demişti. Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları söz konusu konuşmanın ardından harekete geçti.

"İRTİKÂP VE NÜFUZ TİCARETİ" SUÇLAMASI

HKP avukatları, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlar; Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım, eski bakan Berat Albayrak ile 62’nci, 63’üncü, 64’üncü, 65’inci, 66’ncı dönem bakanları hakkında, “İrtikâp”, “Nüfuz Ticareti”, “Görevi Kötüye Kullanma”, “Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi” suçlarını işlediklerini belirterek Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede, Erdoğan, Davutoğlu, Yıldırım, Albayrak ve ilgili bakanlar hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılması talep edildi.

"ERDOĞAN’IN SERVETİ YÜZÜKTÜ ŞİMDİ YEDİ SÜLALESİNİ MİLYARDER YAPTI"

Suç duyurusuna ilişkin HKP MYK Üyesi Adnan Okur açıklama yaptı. Okur şu ifadelere yer verdi:

“Saygıdeğer Halkımız; Bugün eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun itiraflarını yargıya taşıdık. Ne demişti Davutoğlu: “İtiraz etmeseydim benden sonraki Başbakan gibi bakanlar gibi milyarlarıma milyar katardım”. Ahmet Davutoğlu sıradan biri değildir. Yıllarca Devletin en üst düzey makamlarında bulunmuş, AKP’giller hükümetlerinde Başbakanlık, Bakanlık yapmış, en kritik kararlarda imzası ve onayı olan bir kişidir. Ülkenin ekonomik ve siyasi durumunun gidişatını belirleyebilecek, ülkenin emniyet, istihbarat ve ekonomik kurumlarına talimat verebilecek düzeyde görev icra etmiştir.

AKP’giller’in yaptıkları akıl almaz hırsızlıklara, yolsuzluklara, kanunsuzluklara karşı, ilk günden itibaren, her alanda bıkmadan, korkmadan, yılmadan mücadele veren bir parti olarak Davutoğlu’nun bu itirafları üzerine, Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım, Ahmet Davutoğlu, Berat Albayrak ve o günden bugüne bakanlık yapmış bütün bakanlar hakkında suç duyurusunda bulunduk.

Tayyip Erdoğan’ın serveti bir yüzüktü şimdi kendi ailesini, avanesini, yedi sülalesini milyarder yaptı. Tabii ki iç edilen halkımızın parası, peşkeş çekilen yılların birikimi. Gün gelecek, devran dönecek; yeniden hukuk, kanun, kanuna ve vicdana göre hüküm kuran bağımsız ve tarafsız mahkemeler egemen olacak. İşte o zaman sorulacak bu zulümlerin hesabı. AKP’giller’e karşı ilk günden itibaren cepheden yiğitçe ve mertçe mücadele eden tek siyasi parti HKP olarak, o hesap gününün bir an önce gelmesini sağlamak için mücadele ediyoruz. Bıkmadan, korkmadan, yılmadan da mücadele etmeye devam edeceğiz.”