Hollanda'nın ardından Rusya’da da hortum: 1 ölü

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Rusya’ya bağlı Çuvaşistan’da çıkan hortum sırasında yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 73 evde büyük hasar meydana geldi.

İHA
28 Haziran 2022 Salı, 17:59

Rusya’ya bağlı Çuvaşistan Cumhuriyeti’nde bugün ortaya çıkan hortum büyük bir felakete yol açtı. Metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum yerleşim alanlarına ilerleyince bölgede büyük bir panik yaşandı. Evlerin çatıları uçarken, elektik hatlarının hortuma kapılmasıyla patlamalar meydana geldi.

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