İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Lozan ve Montrö olmasa, özgür olamazdık
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı üç gün sürecek etkinliklerle kutlamaya başladı. Bu kapsamda düzenlenen ‘Denizcilik Şenlikleri'nin açılışını yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Lozan ve Montrö anlaşmaları olmasa özgür olmazdık. Denizler bize ait olmazdı. Bu anlaşma sonucu yapılan süreçle beraber denizlerimizin kayıtsız şartsız, limanlarımızın sahibi olduk” dedi.
İBB, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı, Kadıköy Caddebostan sahilinde üç gün sürecek ‘Denizcilik Şenlikleri’ ile kutlamaya başladı.
Şenliklerin ilk gününde, deniz üzerinde yaptığı şovla izleyenlere keyifli anlar yaşatan dünya backflip rekortmeni Kahraman Aktaş, Caddebostan plajı açıklarına kurulan platforma çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Türk bayrağı sundu. Bayrak devir tesliminin ardından şenliklerin açılışını yapan İmamoğlu, şunları söyledi.
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