İBB Başkanı İmamoğlu Atatürk Havalimanı'yla ilgili konuştu: 'İçi kötülükle dolu bir süreç'

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 17:43

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Türkiye'deki tüm CHP'li belediye başkanları, Van'da bir araya geldi. İmamoğlu, Van'daki programlara ilişkin, "Çok coşkuluydu, Van çok önemli bir şehrimizin aslında, 1 milyon 200 bine yakın nüfusu var çok genç bir nüfusu var. Düşünsenize 24-25 yaş ortalamalı bir şehirdesiniz, sokakta bunu görüyorsunuz çocuklar, gençler, ne yazık ki okula gitmeyen çocuklar, ne yazık ki işsiz gençler, üniversiteye girememiş gençler, atanamamış gençler, okuyor ama umudu düşük eğitim sisteminden şikayetçi gençler ama bütün bu koşullara rağmen sizden çok üst seviyede adalet, eşitlik talebinde bulunan bir kitleyle karşılaştım. Para pul istemiyorum; adalet, eşitlik, liyakat istiyorum diyen bir kitle bu beni çok mutlu etti. Çok farklı kesimlerin farklı bir biçimde kucaklamasıyla karşılaştık, gurur duydum, onur duydum, sorumluluğumuzu artırdı" dedi.

Van'ın bölgedeki önemine vurgu yapan İmamoğlu, "Van gerçekten bu coğrafyada çok önemli bir merkez olmaya hazır bir bölge; turizm, ticaret kapasitesiyle, tarım, hayvancılığıyla, ona dayalı sanayisiyle… Umarım iktidarımızda Van hak ettiği yere gelecektir. Çok keyifli bir toplantı süreci geçirdik, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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