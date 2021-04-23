İBB halk ekmek büfelerine yine müdahale
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul'un çeşitli noktalarına kurduğu halk ekmek büfeleri, kaldırılmak isteniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul'un çeşitli noktalarına kurduğu halk ekmek büfeleri, farklı noktalarda belediyeler tarafından kaldırılmak isteniyor.
Son olarak Üsküdar Belediyesi ekipleri, halk ekmek büfesini kaldırmak istedi.
Yaşanan gelişmeyi İBB Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile duyurdu.
Ongun videoya şu notu düştü:
''İhtiyaç analizi yaparak İstanbul'un çeşitli noktalarına kurduğumuz Halk Ekmek büfeleri, Üsküdar'da olduğu gibi, İBB Meclisi kararına rağmen bazı ilçe belediyeleri tarafından kaldırılmak istenmekte. Halkımızın ucuz ve sağlıklı ekmeğe ulaşmasını hiçbir güç engelleyemez.''
Paylaşımına devam eden Ongun şu bilgileri paylaştı
İlk etapta konumlandıracağımız 60 Halk Ekmek büfesi;
15 ŞEHİT
15 GAZi
15 ENGELLİ
15 DUL ve YETİM ailesi tarafından işletilecek.
Engelleyici tavırlar, hem ucuz ve sağlıklı ekmeğe erişmek isteyen İstanbullulara hem de bu ailelerimize yapılan haksızlık ve saygısızlıktır.
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