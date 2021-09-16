İBB Meclisi'nde 'counter strike' tartışması! Böyle yanıt verdi
İBB Meclisinde AKP Sözcüsü Faruk Gökkuş, İYİ Parti'li meclis üyesi Taylan Yıldız'ın bilgisayarındaki oyun çıkartmasını reklam zannetti.
İBB Meclisinde AKP Sözcüsü Faruk Gökkuş, İYİ Parti'li meclis üyesi Taylan Yıldız'ın bilgisayarındaki oyun çıkartmasını reklam zannetti.
''Herşeyi ranta çeviriyorsunuz, kaç para aldınız? Popülizm yapmayacaksını'' sözlerini sarf eden Gökkuş'a İYİ Parti'li Yıldız cevap verdi.
Yıldız, ''Bu dünyanın en abes şeyi'' ifadelerini kullandı.
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