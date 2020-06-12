İBB'den tarihi proje: Ecdat yadigarlarını kurtaracağız

12 Haziran 2020 Cuma, 11:52

Mahir Polat



AKP'nin yıllardır ihmal ettiği tarihi mezarlar için İBB Kültür Varlıkları Dairesi çalışma başlattı. Bu projelerden biri olan Mısır Tarlası Mezarlığı olarak da bilinen Edirnekapı Mezarlığı ve yapılan çalışmalar hakkında İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat bilgi verdi.

Polat, çalışmanın ihalesiz, müteahhitsiz ve tamamen İBB uzman ekibiyle gerçekleştirilen çok özel bir proje olduğunu söyledi. Polat, çalışmaların alanında çok önemli hocaların olduğu bilim kurulu ile yürütüldüğünü belirtti.

Polat, "Edirnekapı tarihi Osmanlı Mezarlığı'nda tüm çabamız ecdad yadigarlarını düştükleri bu perişan durumdan kurtarmak" dedi.

İstanbulluları, tarih tutukunlarını ecdad yadigarılarının durumunu yerinde görmeye davet eden Polat şu bilgileri verdi:

Edirnekapı Mezarlığı'ndayız, burası tarihi bir alan. Özellikle tarihi kentin nekropol alanıydı. Burada geniş bir gömü alanı var. İstanbul'un bütün şahsiyet tarihine ilişkin izleri burada bulmak mümkün. Diğer adıyla buraya Mısır Tarlası Mezarlığı da denir.

Ne yazık ki İstanbul'un içinde barındırdığı mezar taşı ve şahsiyetlere göre oldukça bakımsız bir nokra burası. Yıllara yayılan yıkımlar, bakımsızlıkla, özensizlikler...

Bazen yerine insan vandalizmi bu sahneyi yaratmış durumda. Bu haliyle burası bir mezarlık arkeolojisi alanı. Fatih döneminden bu yana yaygın bir şekilde burada gömü olduğunu biliyoruz.

Şimdi burada hem değerine tekrar atfetmek, değerine uygun bir şekilde kentin hafızasına ve bilince kazandırmak, hem de bakımları yapıp gelecek kuşaklara aktarmak üzere çalışma yapıyoruz.

Mısır Tarlası Mezarlığı içerisinde tespitlerimize göre 5 bine yakın tarihi mezar var. Tabii her birisi farklı bir dönem, farklı bir estetik belgesi olarak da değerlendirebileceğimiz eserler.

Şu an 20 kişilik bir mimari çizim ekibiyle birlikte burada bir çizim yapıp mevcut durumu belgelemeye çalışıyoruz. Oldukça büyük bir proje, farklı fazları ve farklı kategorileri var.

Bazı sofalar var burada. Yoğunlaşan kültürel inançsal alanlar var.

Alanında çok önemli hocalarımızın olduğu bilim kurulumuzla beraber sahanın hem tarihi hem estetik hem de korumaya odaklı çalışmalarını büyük bir ölçekte yürütmeye çalışıyoruz.

Polat sosyal medya hesabından da şu videoyu paylaştı: