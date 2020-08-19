İBB’nin Kanal İstanbul afişlerine gece yarısı operasyonu

19 Ağustos 2020 Çarşamba, 12:08

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kanal İstanbul’a karşı köprülere astığı bilgilendirme afişleri, kimliği belirsiz bir grup tarafından gece yarısı söküldü.

Sivil bir araçla üst geçitlere giden ve ellerinde telsiz oldukları görülen grup İBB binasının önündeki Haşim İşçan Geçidi’ndeki afiş ile Şehit Şenol Sağman Alt Geçidi’ndeki afişleri sökerken görüntülendi. Afişleri söken kişilerin polis olduğuna dair iddialar gündeme geldi.